İzmir'de kan donduran vahşet! Diş hekimini silahla vurdu, videosunu annesine yolladı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:55

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:56

Dün İzmir'in Konak ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş hekimi olan Mehmet Emrah Düşmez'e (49) yönelik korkunç bir saldırı meydana geldi.

Düşmez'in Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairesine aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olan M.A. (34) gitti.

ANNESİ POLİSE HABER VERDİ

İkili arasında başlayan tartışmanın giderek büyümesiyle M.A., tabancasıyla Düşmez'in kafasına ateş etti. Daha sonra Düşmez'in telefonunu alan şüpheli, yaraladığı diş hekimini videoya çekip Düşmez'in annesine gönderdi ve kaçtı.

Oğlunun vurulduğunu gören kadın, durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşmez, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez'in kendisini dolandırıp ve zarara uğrattığını iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.