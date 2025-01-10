Sahte diş hekimi Kayseri'de gözaltına alındı: Muayenehane mühürlendi

Kayseri'de'de, diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan T.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sahte diş hekimi Kayseri'de gözaltına alındı: Muayenehane mühürlendi
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DHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:02

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde T.P.'nin izinsiz diş çekimi ve tedavisi yaptığı bilgisi aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Diploma veya belgesi olmadan izinsiz olarak muayenehane açtığı tespit edilen T.P., yapılan operasyonla yakalandı. Muayenehanede yapılan aramada diş protez tamir ve imalatı amacıyla kullanılan 42 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.P.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, kaçak muayenehane ise Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi.


Etiketler: #Kayseri #diş hekimi

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