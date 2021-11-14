İzmir’de katliam: Sokak hayvanları zehirlenerek öldürüldü

14 Kasım 2021 Pazar, 09:10

Olay, İzmir’in Urla ilçesi Torasan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu. Bu etleri yiyen 30’un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören yurttaşlar tarafından veterinere götürüldü.



Zehirlenen hayvanlardan 31’i öldü. Mahallede yolların, sahil kıyılarının ölen hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı olayı gerçekleştiren kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi. Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.

Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



