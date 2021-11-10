Google, evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu

10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:28

Google, Arts and Culture uygulaması dahilindeki evcil hayvan portreleri özelliğiyle köpek, kedi, kuş ve benzeri hayvanların fotoğraflarıyla benzer görünümlü bir sanat eser bulmaya yardımcı olacak.

Bu özellikle, fotoğrafı çekilen evcil hayvanın benzerleri de bulunabilecek.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre özellik, ayrıca yapay zekadan yardım alarak işlemlerin birkaç saniye sürmesini sağlıyor.

Bununla beraber işlem sonucunda çıkan sanat eserinin üzerine tıklanarak eser hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek. Arts and Culture uygulaması, kültürel hikayeleri ve ünlü eserleri kullanıcının karşısına çıkarıyor.

Uygulamada sanal gerçeklik turlarıyla müzeleri gezebilme imkanı da bulunuyor.