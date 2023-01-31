İzmir'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:47

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:48

İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 68 şüphelinin yakalanması için 23 Ocak'ta, 272 jandarma personelinin katılımıyla 11 ilçede 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında 31 bin 234 gram kubar esrar, 4 bin 3 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda 59 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, aranan 8 şüphelinin daha yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.