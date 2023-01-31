İzmir'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı

İzmir'in 11 ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Kökünü Kurutma' operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 59 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:47
İzmir'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı
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İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 68 şüphelinin yakalanması için 23 Ocak'ta, 272 jandarma personelinin katılımıyla 11 ilçede 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında 31 bin 234 gram kubar esrar, 4 bin 3 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda 59 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, aranan 8 şüphelinin daha yakalanması çalışmalarını sürdürüyor. 


İzmir Kökünü Kurutma Operasyonu gözaltı

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