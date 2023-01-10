Süleyman Soylu, Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 120 gözaltı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:17

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:17

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne sabah erken saatlerde Ankara'dan gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Uşak Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz eşlik etti.

Saat 06.00 sıralarında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Bakan Soylu, operasyona katılan polislere başarılar diledi. Bakan Soylu, operasyonun ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 33'üncüsü düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na 609 polis ve jandarmanın katıldığını, 127 hedefe yönelik düzenlenen operasyonda 120 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

"AVRUPA VE AMERİKA PES ETTİ"

Operasyonla ilgili Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Bugün sabah erken saatlerde Uşak ilimizdeyiz, sabah saat 06.00'da 609 polis ve jandarma personeli yine bir 'Kökünü Kurutma Operasyonu'yla yola çıkmış oldu. Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Uşak Valimiz, il emniyet müdürü ve jandarma komutanımız, narkotik başkanımızın koordinasyonunda, Uşak Başsavcılığı’nın koordinasyonunda bu sabah 127 hedefe yönelik 33'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu başlattık ve şu saat itibarıyla 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları gerek imal ve ticaretini yapanlar... Öncelikle aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Tüm güvenlik güçleri olarak hem jandarma hem emniyet hem sınırlarda Mehmetçiklerimiz hem de gümrük muhafaza, sahil güvenlik, bütün kurumlarımızla büyük mücadeleyle uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da devletimizin bütün kurumları rehabilitasyon aynı zamanda tedaviyle mücadele ediyor."

Soylu, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki çalışacağız, gayret göstereceğiz, galip geleceğiz. Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri kendi farklı olmakla birlikte, çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken, biz hem en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyor hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin" diye konuştu. Soylu, açıklamasının ardından kentten ayrıldı