İzmir'de korkunç olay: Eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Serdal Çelik (39), eski sevgilisi Berin Yılmaz'ı (42) öldürüp, aynı tabancayla intihar etti.

İzmir'de korkunç olay: Eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
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DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 11:54

Olay, saat 02.00 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6170 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Serdal Çelik, eski sevgilisi Berin Yılmaz'ın evine gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çelik, yanındaki tabanca ile Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü, ardından aynı silahı başına dayayarak intihar etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yeri incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan evde Berin Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M.'nin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #İzmir #intihar

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