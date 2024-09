İntihar oranının en yüksek olduğu 10 ülke

Yayınlanma: 23.09.2024 - 14:55

Güncelleme: 23.09.2024 - 14:55

İntihar ne yazık ki her yaş, cinsiyet ve kültürden gelen insanları etkileyen küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO), her yıl intihar nedeniyle dünya çapında 800.000’den fazla kişi hayatını kaybediyor. İşte intihar oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke...

1. Litvanya

Litvanya, dünya genelinde intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Özellikle orta yaş grubu erkekler arasında intihar oranları yüksektir. Ülkenin ekonomik zorlukları ve sosyal baskılar, bu duruma katkıda bulunabilir.

2. Güney Kore

Güney Kore'de intihar oranları özellikle yaşlı nüfus ve gençler arasında oldukça yüksektir. Rekabetçi eğitim sistemi, toplumsal baskılar ve yaşlıların karşılaştığı ekonomik zorluklar, bu oranın yükselmesine neden olabilir.

3. Rusya

Rusya’da intihar oranları, özellikle kırsal bölgelerde ve erkek nüfus arasında çok yüksek. Alkol bağımlılığı, ekonomik belirsizlikler ve sosyal desteğin yetersizliği intihar vakalarını artıran faktörler arasında yer alır.

4. Guyana

Guyana, Güney Amerika’nın küçük bir ülkesi olmasına rağmen, intihar oranları oldukça yüksektir. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan insanlar, ekonomik zorluklar ve sosyal izolasyon nedeniyle intihara daha yatkın olabilirler.

5. Ukrayna

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ekonomik zorluklar yaşayan bir ülke. Bu zorluklar ve politik istikrarsızlıklar, özellikle erkekler arasında yüksek intihar oranlarına yol açmaktadır.

6. Kazakistan

Kazakistan’da intihar oranları özellikle gençler arasında dikkat çekici derecede yüksektir. Ülkenin geniş kırsal alanları ve gençler arasında sosyal baskılar, bu oranın artmasına neden olan faktörlerden bazılarıdır.

7. Surinam

Güney Amerika'nın küçük ülkesi Surinam, intihar oranlarında başı çeken ülkelerden biridir. Ülkedeki etnik gruplar arasında özellikle Asya kökenli insanlar arasında intihar oranlarının yüksek olduğu görülmektedir.

8. Japonya

Japonya, intihar oranlarının en yüksek olduğu Asya ülkelerinden biridir. Sosyal baskılar, ekonomik stres ve çalışma kültürünün ağır baskıları, gençler ve yetişkinler arasında intihar oranlarını yükselten etmenlerdir.

9. Letonya

Baltık ülkelerinden biri olan Letonya, ekonomik zorluklar, alkolizm ve sosyal izolasyon gibi nedenlerle yüksek intihar oranlarına sahip. Özellikle orta yaş grubu erkekler arasında intihar vakaları yaygındır.

10. Macaristan

Orta Avrupa'nın bir diğer ülkesi Macaristan, yüksek intihar oranlarına sahip ülkeler arasında yer alır. Ekonomik sıkıntılar, depresyon ve alkol bağımlılığı bu oranın yükselmesine katkıda bulunan faktörlerdendir.