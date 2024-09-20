Parasını alamayan işçiler intihar girişiminde bulundu

Yayınlanma: 20.09.2024 - 23:32

Güncelleme: 20.09.2024 - 23:32

Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, parasını alamadığını iddia eden 3 işçi inşaatta kullanılan vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlara rağmen işçiler vinçten inmeye ikna edilemedi.

Daha sonra bölgeye İlçe Kaymakamı Ali Arıkan geldi. Kaymakam Arıkan bir süre işçilerle görüşerek onları vinçten inmeye ikna etti.

Arıkan işveren ve işçiler ile görüştü, uzlaşmalarını sağladı. Ardından işçilerin hesaplarına ücretleri yatırıldı.