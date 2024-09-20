Parasını alamayan işçiler intihar girişiminde bulundu

Afyonkarahisar'da Devlet Hastanesi inşaatında çalışan 3 işçi paralarını alamadıklarını iddia ederek, inşaatta kurulu vincin üzerine çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Parasını alamayan işçiler intihar girişiminde bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 23:32

Olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, parasını alamadığını iddia eden 3 işçi inşaatta kullanılan vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlara rağmen işçiler vinçten inmeye ikna edilemedi.

Daha sonra bölgeye İlçe Kaymakamı Ali Arıkan geldi. Kaymakam Arıkan bir süre işçilerle görüşerek onları vinçten inmeye ikna etti.

Arıkan işveren ve işçiler ile görüştü, uzlaşmalarını sağladı. Ardından işçilerin hesaplarına ücretleri yatırıldı.


Etiketler: #afyonkarahisar #intihar #inşaat

İlgili Haberler

Sean 'Diddy' Combs, seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı: İntihar gözetimine alındı

Sean 'Diddy' Combs, seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı: İntihar gözetimine alındı
Uzmanlardan kritik uyarı: Kumar bağımlılığında intihar riski

Uzmanlardan kritik uyarı: Kumar bağımlılığında intihar riski
Liman inşaatında görevli mühendis intihar etti

Liman inşaatında görevli mühendis intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler