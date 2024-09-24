İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un 'veda mektubu' ortaya çıktı

Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Aykut mektubunda, “Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim” ifadelerini kullandı.

İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un 'veda mektubu' ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:24

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti.

Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı.

"NASIL ŞAŞIRTTIM AMA YİNE SİZİ"

Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #fenomen #intihar #kübra aykut

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