İzmir'de korkutan orman yangını!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ormanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 23:31
İzmir'de korkutan orman yangını!
Abone Ol google-news

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ormanda meydana geldi.

Ormandan duman yükseldiği gören yurttaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Orman Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi ekiplerinin de sevk edildiği yangına 6 arazöz, 6 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildi.

Yangın, yoğun müdahale sonucu 1 saatin ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebinin elektrik direğinden kaynaklandığı belirlenirken, soğutma çalışlarının devam ettiği öğrenildi.


İzmir haberleri Yangın haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

9 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi

Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi
Antalya’da orman yangını!

Antalya’da orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'da 'komiser yardımcısı' dehşeti: Eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti

Ankara'da 'komiser yardımcısı' dehşeti: Eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Kızıl Goncalar’ın Levent’i Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu’na övgü dolu sözler: ‘Önlenemez yükseliş…’

Kızıl Goncalar’ın Levent’i Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu’na övgü dolu sözler: ‘Önlenemez yükseliş…’
Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı

Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı
Meteoroloji açıkladı: 13 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 13 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı