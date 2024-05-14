İzmir'de korkutan orman yangını!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 23:31

Güncelleme: 14.05.2024 - 23:31

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ormanda meydana geldi.

Ormandan duman yükseldiği gören yurttaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Orman Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi ekiplerinin de sevk edildiği yangına 6 arazöz, 6 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildi.

Yangın, yoğun müdahale sonucu 1 saatin ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebinin elektrik direğinden kaynaklandığı belirlenirken, soğutma çalışlarının devam ettiği öğrenildi.