Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın 2. katındaki dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:26
Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi
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Gece saatlerinde Fikir Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucunda binanın farklı katlarında yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman arasında binadan çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman dairelerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. 1’i bebek 4 kişi, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi.


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