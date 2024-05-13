Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalanlar tahliye edildi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:26

Güncelleme: 13.05.2024 - 09:28

Gece saatlerinde Fikir Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucunda binanın farklı katlarında yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman arasında binadan çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman dairelerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. 1’i bebek 4 kişi, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi.