İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 23:44

Güncelleme: 16.08.2024 - 22:22

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Karatepe mevkiinde dün akşam saat 21.10'da henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleriyle beraber İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla hava desteği geldi.

Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almak zorlaşırken yerleşim yerlerine kül yağdığı görüldü. Alevler nedeniyle Karşıyaka'nın belli bölgelerine de elektrik verilemiyor.

Emniyet güçleri Doğançay ve Evka 2 mahallelerinde anons yaparak evlerin boşaltılmasını istedi.

BAŞKAN ÖNAL: EVLERİ BOŞALTIN

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ÇAĞRI

Yangının barınaklara ulaştığını duyuran Karşıyaka Belediyesi, "Yangın tüm müdahalelere rağmen barınaklara ulaştı. Tüm hayvanseverleri bakım evimizdeki can dostlarımızın tahliyesi için yardıma çağırıyoruz" çağrısında bulundu.

BAŞKAN TUGAY: RÜZGAR YANGININ ETKİSİNİ BİRÇOK YERE DAĞITIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da dün gece başlayan yangını kontrol altına almak için İzmir İtfaiyesi, İZSU ve belediyenin diğer birimleri ile birlikte sahada çalışmalarını sürdürdükleribi belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Rüzgar yangının etkisini bir çok yere dağıtıyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışıyorlar. 600’e yakın personel, ilçe belediyelerinin desteği ile 30’un üzerinde yangın söndürme aracı ile bölgedeyiz. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor."

BARINAKLARDAKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, Karşıyaka Seyir Tepesi'nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine kadar ulaştı. Birçok iş yeri yanarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı.

Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.

8 EV KÜLE DÖNDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yangında Onur Mahallesi'nde ormanlık alana yakın evler yandı. Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar geç kalınan müdahaleye sitem etti.

VALİ ELBAN: RİSK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka İlçesi’nde Yamanlar Mahallesi’nde çıkan yangında riskin büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Elban, “Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Yamanlar yangını hakkında paylaştığı yeni bilgilerde, yangının şiddetli rüzgarla geniş alana yayıldığını ifade etti. Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Tugay, “evlerini tahliye edenleri açıkta bırakmayacağız” dedi.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaşan yangının bölgedeki evlere sıçramaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tedbir alırken, emniyet güçleri ise sokakta olan yurttaşların aşırı dumandan etkilenmemeleri için uyarılarda bulundu. Orman alanına yakın evlerden ikamet edenler bölgeden uzaklaştı.

"DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Karşıyaka Belediyesi yaptığı çağrıda yurttaşlardan destek istedi:

"Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz."

ACİL!



Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/fQgunw1Boy — Karşıyaka Belediyesi (@karsiyaka_bel) August 16, 2024

Fotoğraflar: AA, DHA, İHA, ANKA