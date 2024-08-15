Bolu'da orman yangını... Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Mudurnu ile Göynük arasında kalan Alanköy mevkisindeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Bölgeye Bolu, Mudurnu ve Göynük’ten itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler ve personel sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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