İzmir'de kumar baskını: 41 kişiye 74 bin TL ceza
İzmir'in Bornova ilçesindeki kahvehanede kumar oynarken, yakalanan 41 kişiye toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
İŞLETME SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Bu kişilere toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibi L.A. hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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