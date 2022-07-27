Yurttaş, sanal kumarı ekonomik krizde bir çıkış olarak görüyor

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Teknolojik olanakların günden güne gelişmesiyle birlikte “sanal kumara” erişim kolaylaştı. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gül Eryılmaz, erişim kolaylığının ve kumarla ilgili reklamların sık sık internet kullanıcılarının karşısına çıkmasının sanal ya da dijital kumar bağımlılığını artırdığını belirtiyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gül Eryılmaz sanal kumar bağımlılığının yol açacağı tehlikeleri Cumhuriyet’e anlattı. Prof. Dr. Eryılmaz, “Eskiden en çok sosyoekonomik düzeyi düşük kişiler kumar oynardı. Şimdi dijital kumar bağımlılığı gençlerde daha sık görülüyor” dedi.

“Sanal kumar insanlara cazip geliyor. Çünkü bu konuda dikkat çekici reklamlar bulunuyor” diyen Prof. Dr. Eryılmaz, “Bahis siteleri kişilere haber veren mesaj bile gönderiyor. Kumar oynamak için herhangi bir yaş sınırı yok. Çünkü bununla ilgili bir önlem alınmıyor. Bunlar artışın temel nedenleri arasında. Eskiden sosyoekonomik düzeyi düşük kişiler kumar oynardı. Ancak şimdi ekonomik durum fark etmiyor. Özellikle eğitim düzeyi yüksek insanların kazanacaklarına dair inançları oluyor. Çoğunlukla mühendislik eğitim almış bireyler, ‘Ben bunun hesabını yaparım, sistemi çözerim’ diyerek kumara başlıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN YÜZDE 7’Sİ

Dijital kumar oynayanlara ilişkin Türkiye’de bir verinin olmadığını ancak yurtdışında yapılan bir çalışmaya göre gençlerin yüzde 7’sinin sanal kumar oynadığını söyleyen Eryılmaz, “Bu çok yüksek bir oran. Dijital kumarla tanışan kişilerin yüzde 15’i de kumara bağımlı hale geliyor” ifadelerini kullandı.

MİDE AMELİYATI DETAYI

Eryılmaz, mide küçültme ameliyatı olan bazı kişilerde dijital kumar bağımlılığının ortaya çıktığını söyleyerek çarpıcı bir noktaya değindi:

“Bu kişiler zaten öncesinde gıdaya bağımlı oluyor. Mide ameliyatı sonrası gıdayla rahatlama olmayacağı için sonrasında başka bir bağımlılığa yöneliyor. Bu insanlar ya alkole ya da kumar gibi başka bağımlılıklara saplanıyor. Yaşadığımız ekonomik kriz de kumar oynamayı etkileyebiliyor. Bireyler ilk önce para kazanmak için kumar oynuyor. Ekonomik problemleri kumardan kazandığı parayla çözeceğini düşünüyor. Ancak durum sonrasında daha zorlayıcı bir hal alıyor.”