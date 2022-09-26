İzmir'de kumar operasyonu; 123 kişiye 223 bin TL ceza

İzmir'de, jandarmanın 2 işletmeye baskınında, kumar oynarken yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL ceza uygulandı. Kumar oynatan 2 kişi ise gözaltına alındı.

DHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:11
İzmir'de kumar operasyonu; 123 kişiye 223 bin TL ceza
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesinin Gökdere ve Beşyol mahallelerindeki kafelerde G.A. ve İ.A.'nın, tombala ile kumar oynattığını belirledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda 123 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 223 bin 737 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynattıkları saptanan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı. G.A. ve İ.A.'nın işlemleri sürüyor.

 


KUMAR İzmir gözaltı

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