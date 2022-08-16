Site yöneticilerinden 'pes' dedirten yolsuzluk: Aidatla kumar ve baklava turu

16 Ağustos 2022 Salı, 14:11

Enflasyon ve döviz kurundan dolayı aidatlara yüzde 200'lere varan oranda zam yapan site yöneticilerinin yolsuzlukları bununla sınırlı kalmadı. Sitenin ihtiyaçları için dışarıdan alınan malzemelere gereğinin üzerinde bütçe çıkararak üzerini cebe atan yöneticilerin yanı sıra seyahat gibi bireysel harcamalarını aidata yansıtan pek çok yönetici yüzünden toplu yapı sakinleri zor günler geçiriyor.

Sektör temsilcileri yolsuzlukların önüne geçilebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu'nda (KMK) bazı değişikliklere gidilip işletme defterlerinin elektronik ortamda tutulmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

"FATURALAR ŞİŞİRİLİYOR"

Akşam Gazetesi'nden Özgül Öztürk'ün haberine göre işinin ehli yöneticileri tenzih ederek yöneticilik işini kendi çevresine avantaj sağlamak için kullanan pek çok kişi olduğuna dikkat çeken Senyonet'in CEO'su Mehmet Yıldızdoğan şunları kaydetti:

"DENETİM İYİ YAPILMALI"

"Kötü niyetli yöneticiler tarafından yönetilen ve denetimin iyi yapılmadığı sitelerde birçok usulsüzlük ortaya çıkıyor. Bunların bazıları mahkeme sürecine intikal etti. Örneğin site yönetiminde yer alan biri sabah uçağıyla Gaziantep'e gidiyor, orada baklavasını kebabını yiyor, akşam uçağıyla geri dönüyor. Burada yaptığı harcamaları aidata ekliyor. Bir diğer site yöneticisi uçakla Kıbrıs'a gidiyor, kumar oynuyor, tatilini yapıyor ve dönüp bunu site yönetimine mal ediyor. Yine bir başka markalı sitede 2-3 yıl içinde 1 milyon TL usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

ELEKTRONİK DEFTER TUTULMALI

Site yönetimleri aidatları genel kurul kararı veya "toplu yapı temsilciler kurulu" kararlarıyla belirliyor. Yolsuzlukların önüne geçilebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu'nda (KMK) bazı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO'su Kudret Türk, şu önerilerde bulundu: "Denetim işi yönetim faaliyetinin en önemli fonksiyonu olup, mali müşavirler, bağımsız deneticiler ve bilirkişiler tarafından sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. KMK'ya göre işletme defterinin zorunlu olmayışı da usulsüzlüklere zemin hazırlıyor. Mevzuatta yapılacak bir düzenleme ile işletme defterinin elektronik olarak tutulmasının zorunlu hale getirilmesi usulsüzlüklerin de önüne geçecektir. Tüm bunlara ek olarak şeffaf yönetim anlayışına sahip site yönetim yazılımları kullanılması da usulsüzlüklerin önüne geçme noktasında önemli bir rol oynayacaktır."

YÖNETİCİLERİN 'SUYU ISINDI'

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre apartman yöneticilerinin son yıllarda aidat oranını yükseltmek için en çok başvurduğu yöntemlerden biri dışarıdan bir sayaç okuma firmasıyla anlaşıp sıcak su bedelini yüksek göstermek. Halkalı'daki markalı bir konut projesinde oturan E.Ş., temmuz ayında 2+1 dairesine gelen 377 TL sıcak su faturasıyla şoka uğruyor. Ticari işletmelere bile bu bu kadar fatura gelmediğini ifade eden E.Ş., "Masumlar Apartmanı'na döndü burası. Hamam işletsek bu kadar tutmaz. Sayaç firmasıyla işbirliği yaptıkları için ispat da edemiyoruz" dedi.