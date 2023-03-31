İzmir'de kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
Meteoroloji İzmir genelinde yarın kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini bildirerek olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarından başlayarak pazar günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağını bildirildi.
Meteoroloji Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada İzmir genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapılarak, "Cumartesi günü; İzmir il genelinde rüzgârın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer hamleli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
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