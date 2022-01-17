İzmir'de, madende zehirlenen işçilerden biri yaşamını yitirdi
İzmir'in Tire ilçesinde linyit madeninde zehirlenen iki işçiden biri olan Yakup Yaşar, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'de, Tire Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine devam edilen, linyit madeninde zehirlenen 22 yaşındaki Yakup Yaşar, çabalara rağmen kurtarılamadı.
Madende zehirlenen, 36 yaşındaki diğer işçi Fatih Gökoğlu'nun ise aynı serviste tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Akçaşehir Mahallesi'ndeki linyit madeninde çalışan iki işçi, 13 Ocak'ta baygın halde bulunmuştu. Zehirlendiği belirtilen işçiler hastaneye kaldırılmıştı.
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