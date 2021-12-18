İzmir’de madende patlama meydana geldi: CHP heyeti bölgeye hareket etti
İzmir'in Kınık ilçesindeki bir kömür madeninde metan gazı patlaması yaşandı ve göçük meydana geldi. CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP'nin bölgeye hareket ettiğini bildirdi.
Fotoğraf: Borsa Gündem
İzmir'in Kınık ilçesinde saat 21.00 sıralarında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Ve Tic. A.Ş'ye ait kömür ocağında metan gazı patlaması meydana geldi. Madende patlama nedeniyle göçük oluştu.
İzmir ve Manisa'dan ambulanslar ve kurtarma ekipleri yola çıktı.
Madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı, 10'dan fazla işçinin mahsur kaldığı belirtiliyor.
CHP HEYETİ BÖLGEYE HAREKET EDİYOR
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabı üzerinden CHP heyetinin bölgeye hareket ettiğini bildirdi. Adıgüzel, "İzmir Kınık'ta madende göçük.. Henüz doğrulanmayan ölü ve yaralı bilgisi geliyor. Grup başkan vekilimiz Özgür Özel ve milletvekillerimiz bölgeye haraket etti. Dilerim kötü haberler almayız emekçi kardeşlerimizden.." ifadelerine yer verdi.
İzmir Kınık'ta madende göçük..— Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) December 18, 2021
Henüz doğrulanmayan ölü ve yaralı bilgisi geliyor.
Grup başkan vekilimiz Özgür Özel ve milletvekillerimiz bölgeye haraket etti.
Dilerim kötü haberler almayız emekçi kardeşlerimizden..
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