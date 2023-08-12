İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Aliağa ilçesinde bulunan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 15:57
İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Barajı mevkiindeki otluk ve makilik alanda saat 11.40 sıralarında yangın çıktı.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan; 7 uçak 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahalelerinin sürdüğü aktarıldı.


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