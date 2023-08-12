İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Aliağa ilçesinde bulunan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Kalabak Barajı mevkiindeki otluk ve makilik alanda saat 11.40 sıralarında yangın çıktı.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan; 7 uçak 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahalelerinin sürdüğü aktarıldı.
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