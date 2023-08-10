Bingöl'de orman yangını
Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yarım saatte kontrol altına alındı.
Bingöl'ün merkeze bağlı Kılçadır köyündeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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