Bingöl'de orman yangını

Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yarım saatte kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:24
Bingöl'de orman yangını
Abone Ol google-news

Bingöl'ün merkeze bağlı Kılçadır köyündeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Bingöl Orman Yangın

İlgili Haberler

Hawaii’de orman yangını: 6 ölü

Hawaii’de orman yangını: 6 ölü
Yangına bir garip müdahale: Biri taş attı, diğeri rüzgarla savaştı

Yangına bir garip müdahale: Biri taş attı, diğeri rüzgarla savaştı
Hawaii'deki yangında 36 kişi öldü: Kurtulanlar okyanustan toplandı

Hawaii'deki yangında 36 kişi öldü: Kurtulanlar okyanustan toplandı

En Çok Okunan Haberler