İzmir'de Merkez Bankası önünde protesto: 7 Milyar dolar nerede?

29 Aralık 2021 Çarşamba, 16:27

HKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemini açıklamasından önce Merkez Bankası’nın rezervinin 20 Aralık günü 3.6 milyar dolar, 21 Aralık günü ise 3.4 milyar dolar olmak üzere toplam 7 milyar dolar azaldığını öne sürdü. HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı avukat Tacettin Çolak, Merkez Bankası’nın İzmir'deki merkezine giderek iddiaların araştırılması için başvurmak istedi. Parti adına hazırlanan dilekçeyi alan banka görevlilerinin, 20 dakika beklettiği öne sürüldü. Bunun üzerine Merkez Bankası çalışanı, “Haklısınız böyle bir yazı ilk defa geldi” yanıtını verdi.

“7 MİLYAR DOLAR NEREDE VE KİMLER TARAFINDAN SATILMIŞTIR?”

Tacettin Çolak, Bilgi Edinme Kanunu uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’ne gönderilmek üzere bankanın İzmir Şubesine verdiği dilekçede şu sorular yöneltti:

"20 Aralık akşamı ve devamında satılan 7 Milyar dolar, Nerede ve Kimler tarafından satılmıştır? Ayrıca satılan dolarlar nereden gelmiştir?

20 Aralık akşamı dolar Kuru 18.40 TL iken kimler dolar bozdurma işlemi yapmıştır? Bu bozdurma işlemini yapanlara öncesinde kim veya kimler haber vermiştir?"

Soruların cevaplarının HKP ve tüm kamuoyuyla paylaşılması talep edilen dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi önemli bir kurumun 20 Aralık gecesi bozdurulan 7 Milyar doların bilgisini vermesi ve bu bilginin kamuoyu ile paylaşılması tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Nitekim bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için de 4982 Sayılı Kanunun açıklanmasına istisna koyduğu bilgiler çerçevesine girmemektedir” denildi.