İzmir'de metro durağında silahlı saldırı!

İzmir’de Halkapınar Metro istasyonu önünde henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, bir kişiyi silahla yaraladı ve koşarak olay yerinden kaçtı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:14
İzmir'de metro durağında silahlı saldırı!
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İzmir'in ulaşım aktarma merkezi olan Halkapınar’da silahlı saldırı meydana geldi.

Metro istasyonu önünde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, metro istasyonu yakınındaki alanda bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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