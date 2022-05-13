İzmir'de metro kullananlar dikkat: 15 gün sefer yok!

İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan duyuda 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren metronun Ege Üniversitesi ve Evka – 3 duraklarının çalışmayacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 10:28
İzmir'de metro kullananlar dikkat: 15 gün sefer yok!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ. Fahrettin Altay - Evka 3 metro hattında yapılacak teknik çalışma nedeniyle bazı istasyonlara 15 gün süreyle sefer düzenlenmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"16 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve en geç 15 gün içinde tamamlanacak olan planlı teknik bir çalışma nedeniyle Ege Üniversitesi - Evka 3 istasyonlarımız arasında geçici süreyle sefer yapılmayacaktır. Bu süre içinde metro seferlerinde son durak Bornova istasyonu olacak. Buradan Ege Üniversitesi istasyonuna 6 dakikada bir ring treni çalışacak ve Evka 3 Aktarma Merkezi'ne devam edecek yolcularımız, Bornova istasyonundan kalkacak ESHOT otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek."


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