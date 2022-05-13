İzmir'de metro kullananlar dikkat: 15 gün sefer yok!

13 Mayıs 2022 Cuma, 10:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro AŞ. Fahrettin Altay - Evka 3 metro hattında yapılacak teknik çalışma nedeniyle bazı istasyonlara 15 gün süreyle sefer düzenlenmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"16 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve en geç 15 gün içinde tamamlanacak olan planlı teknik bir çalışma nedeniyle Ege Üniversitesi - Evka 3 istasyonlarımız arasında geçici süreyle sefer yapılmayacaktır. Bu süre içinde metro seferlerinde son durak Bornova istasyonu olacak. Buradan Ege Üniversitesi istasyonuna 6 dakikada bir ring treni çalışacak ve Evka 3 Aktarma Merkezi'ne devam edecek yolcularımız, Bornova istasyonundan kalkacak ESHOT otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek."