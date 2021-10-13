İzmir’de metro ve tramvay çalışanlarından grev kararı
İzmir’de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından İzmir Metro AŞ’nin kapısına grev kararı asıldı.
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, şirketin Halkapınar İstasyonu yanındaki merkezinde bir araya gelen işçiler adına yaptığı açıklamada, İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 180 gündür devam ettiğini bildirdi. Görüşmelerde sözleşme taslağındaki 69 maddeden 9’unda anlaşma sağlanamadığını belirten Giral, 22 Ekim Cuma günü saat 05.00 itibarıyla grev kararını uygulayacaklarını söyledi. Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da Soyer’in bu işi en kısa sürede çözeceğine inandığını belirterek “Bizleri hak mahrumiyetinde bırakmayacaklarına inanıyoruz. İnşallah tez zamanda davulla zurnayla, nasıl burada açıklama yaptıysak yine açıklamamızı yaparız, işimizin başına geçer en kutsal görevimizi yerine getiririz” dedi. Açıklamanın ardından işyerinin kapısına grev kararı asıldı.
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