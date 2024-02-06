İzmir’de milyarlarca liralık ponzi vurgunu: Kendi elemanını da kandırmış!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 21:51

Güncelleme: 06.02.2024 - 21:51

Yozgat’ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding mağdurları büyüyor.

İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han’ın holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti.

İş insanı Sedat Ocakçı’ya bir haftadır ulaşılamadığı ifade edilirken, holding binasının girişindeki levhaların kaldırıldığı ve holding binasına kiralık pankartı asıldığı ortaya çıkmıştı.

Sırra kadem basan Sedat Ocakçı ve 8 şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilirken, yüzde 17 gibi yüksek faiz vaadine inanarak aralarında aracını satan, kredi çeken vatandaşların da olduğu çok sayıda mağdur, holdinge ait Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplandı.

ARACINI SATTI, ELİNDEKİ ÇANTA BOMBOŞ KALDI

1 ay önce bir devlet kurumundan emekli olan 62 yaşındaki Sedat Kekevi, 200 bin lira parasını kaptıranlardan.

"Elimde çantam bomboş kaldı" diyen Kekevi, “’Borsadan kar geliri elde ediliyor’ dediler. Bende aracımın birisini Adana’ya götürüp sattım. 200 bin lira parayı da getirip bunlara verdim. 200 bin liranın içerisinde 2-3 ay bana bir ödeme yapıldı. Daha sonra ‘yılbaşından sonra toplu ödeme yapacağız’, ‘paranızı borsada çalıştırıyoruz’, ‘paranız emin ellerde’ dediler. ‘Borsada elde edilecek karın belli bir kısmını size verilecek’ diye Harmandalı köy sakinlerine inandık, verdik. Şuan mağdurum. Elimde çantam bomboş kaldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum, lütfen bu işin peşini bırakmayın” şeklinde konuştu.

“KOYUNLARIMI SATACAĞIM YOK PARASINA”

Mağdurlardan 63 yaşındaki çiftçi Seyfettin Arıcı da, "Bütün milletin para verdiğini gördüm. Evvelden yüzde 15 gibi yüksek faizle para veriyordu, o esnada bende yatırdım. Aslında benim paramın tamamı 90 bindi. 90 bin, faizle 200 bin lirayı buldu. 200 binden sonra alıyordum, bende ona güvenerek işten çıktım. O paraya güvenerek koyun aldım. Şimdi insanlar paralarını istiyor benden. Koyunlarımı satacağım yok parasına” ifadelerini kullandı.

“1,5 MİLYON KREDİ ÇEKEREK VERDİM”

“Yüksek kar vaadinde bulundular, akrabaları bizi ikna etti” diyen mağdurlardan Zümrüt Özşen ise, “Her gün bizim oradan geçiyordu kendisi. ‘Siz vermiyorsunuz, herkes veriyor’ diye bizi kandırdılar. Bankalardan ve esnaf kefaletten 1,5 milyon kredi çekerek verdim. Benim şuan 300 bin lira ödemelerimle 1 milyon 700 bin lira borcum var” diye konuştu.

“HAYIRSEVER BİR PROFİL ÇİZDİ KENDİSİNE”

“Çuval çuval, valiz valiz paralar geliyordu buraya. Millete elden para dağıtıyorlardı” diyen mahalle sakinlerinden Mustafa Araz (21), “Parayla buradaki milletin gözünü boyadılar. Para hırsı bürüdü insanları, insanlar kandı. Milletin paralarıyla burada tavuklu pilavlar dağıttılar, lokmalar döktürdüler, garibanlara yardım ettiler. Hayırsever bir profil çizdi kendisine burada” şeklinde konuştu.

“İZMİR TOKEN’İ ARADIKTAN SONRA OCAKÇI HOLDİNG’E YÖNLENDİRDİLER”

İzmir Token reklamlarını gördüğünü belirten mağdurlardan 44 yaşındaki Cenan Öztürk de, “150 bin lira kredi çektim. İzmir Token’i aradıktan sonra Ocakçı Holding’e yönlendirdiler. Burada ‘daha hızlı kar’ edebileceğimi söylediler. Ben Token kısmıyla ilgilendim açıkçası; ama sonra bu tarafa yönlendirdiler. Sonra Sedat Ocakçı’nın hesabına 150 bin lira para gönderdim. Ocak ayında ihtiyaçlarım olunca parayı çekmek istedim. ‘Sıkıntıları’ olduğunu söylediler. Akrabası ‘Salih Han’ın soğuk cüzdanı alıp kaçtığını’ söylediler. Kenarda duran bir paramız da değildi. Öyle olsa ona da gam yemeyeceğim. Kredi çektik borçlardan bir an önce kurtulmak için. Borcun üstüne borç ekledik. Tüm vatandaşlarımıza buradan kendim adıma sesleniyorum; lütfen böyle kurumlara hiçbir şekilde itibar etmeyin. Ben bile kanmam diyordum; ama maalesef bende aynı tuzağa düştüm” diye belirtti.

MAĞDUR OLAN HOLDİNG ÇALIŞANININ 700 BİN LİRASI GİTTİ

Ocakçı Holding’in çalışanlarından olan ve yaşanan süreçte kendisi de mağdur olan İsmail Çoban, yaşananları anlattı. Onlarca çalışanın parasını kaptırdığını belirten Çoban, “AR-Ge bölümünde mekanik montaj elemanıydım. Sağdan soldan, çalışan ekip arkadaşlarımdan sistemi duyuyordum. Portföy diye bir sistem vardı, yüzde 17 faiz veriyordu. Bende aracımı satarak yüksek faiz vaadine 700 bin lira para yatırdım. İzmir Token kısmına da 30 bin lira para yatırdım. Paramızı alamadık. Gerek WhatsApp konuşmalarında, gerekse de yapılan toplantılarda ‘arkadaşlar korkmayın, bin x olacak’ şekilde sürekli konuşmalar yapıldı. Paramızı çekmeyelim diye bize yine bir güven sağladılar” diye konuştu.

ÇALIŞANLARINI İZMİR TOKEN’E YÖNLENDİRMİŞ, VİDEO ÇEKMİŞ

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın, daha önce çekmiş olduğu bir video ile çalışanlarına İzmir Token’i anlattığı ortaya çıktı. Görüntülerde Sedat Ocakçı, “1 milyon portföyü olan bir çalışanımız, nisan ayında isterse nakit olarak 1 milyonunu alacak, kendi tasarruflarını kendisi yönetecek. ‘Eğer ben yine eskisi gibi sizin yönetmenizi istiyorum’ diyorsa, biz bunu artık İzmir Token üzerinden yapacağız. Örneğin; Ahmet’in bugün itibariyle bizde 1 milyon lirası var. Biz bu 1 milyon lirayı İzmir Token’e çevireceğiz. Tanesi 1 liradan 1 milyon adet İzmir’e çeviriyoruz. Bu 1 milyon adet İzmir’inizi borsa cüzdanınıza atıyorum. Artık 1 milyon İzmir Token’iniz var” dediği görüntülerde ortaya çıktı.