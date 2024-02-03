430 bin TL'lik TOKİ vurgunu! Şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, TOKİ'nin arsa çekilişine katılanları arayarak dolandıran S.O., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:38
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) çekilişine katılanları arayıp para istendiğine yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. İncelemede TOKİ'nin çekiliş sonucu arsa almaya hak kazananları arayan S.O.'nun kendisini TOKİ'de görevli olarak tanıtıp, 'Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL yatırmanız gerekiyor' diyerek 43 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

 


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