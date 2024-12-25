İzmir'de müftülük çalışanına saldırı: Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:57

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:58

Alınan bilgiye göre, ilçedeki görevine 2 ay önce başlayan Selman Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.