Ankara Müftüsü'nden 'WiFi' fetvası: Şirket sözleşmesi müsaade etmiyor, caiz değil

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:31

Gündelik yaşamı dinsel kurallara göre düzenlemenin en büyük aracı haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez internet kullanımının kablosuz ağ üzerinden paylaşılmasına el attı.

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yurttaşların birbirlerine sağladığı internet erişiminin hane dışında olması halinde "caiz" olmayacağını öne sürdü.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?" sorusunu yanıtlayan Çınar, yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir. Bu tür ihaleler ile sözleşmenin kapsamı dışına çıkmak uygun değildir. Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir.”

İşte Müftü Hasan Çınar'ın paylaşımı:



