İzmir'de nerelerde kamp yapılır? İşte İzmir'deki kamp alanları...

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:04

Kamp tutkunları buraya! Gezip görerek tatil yapmayı sevenlerin gözdesi kamp alanları, ekonomik krizin de etkisiyle daha fazla tercih edilmeye başlandı. Hem otel fiyatlarına göre daha ekonomik hem de sesten uzak bir yerde tatil geçirmek isteyenler için işte İzmir'deki kamp alanları…

İngiliz Burnu, Foça: Doğanın tamamen içinde olan İngiliz Burnu, son yıllarda kampçılar tarafından sık sık ziyaret edilen bir yere dönüştü. Deniz manzarasına karşı çadır kurmak isteyenlerin çok seveceği bu mekana hazırlıklı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Bölge doğallığıyla dikkat çekse de henüz tesisleşme olmadığı için duş, elektrik, yeme - içme gibi imkanlar bulunmuyor.

Demircili Koyu, Urla: Denize karşı kamp yapmak isteyenler için Urla’nın Demircili koyu tercih edilebilecek bir yer. Berrak ve masmavi deniziyle dikkat çeken Demircili plajı içerisinde ayrılan özel alanda kamp yapabilir, tuvalet ve yemek ihtiyaçlarınızı plaj içerisindeki tesisten karşılayabilirsiniz.

Delikli Koy, Alaçatı: İzmir’in en popüler tatil merkezlerinden olan Alaçatı’da yer alan Delikli Koy, kamp sevenler için birebir. Denizle birleşen kumsalında ve çevresinde kurulabilecek kamp alanlarıyla, Delikli koy İzmir’de tercih edilen kamp noktalarından biri.

Dereköy Kamp Alanı, Kemalpaşa: Kemalpaşa – Torbalı yolu üzerindeki Dereköy kamp alanı, İzmir’in meşhur kamp alanlarından bir diğeri. Çadırınızı sırtınıza takıp rahatlıkla gidebileceğiniz alan içerisinde sizlere yalnızca WC imkanı sunuluyor. Diğer ihtiyaçlar köy merkezinden karşılanabiliyor. İzmir’de orman kampı tercih edenlere önerebileceğimiz noktalardan biri.

Sazlıca Plajları, Foça: Gürültüsüz bir alanda tatil yapmak isteyenler için Sazlıca Plajları, Foça’daki popüler bölgelerden biri.

Dolungaz Koyu, Karaburun: Dolungaz Koyu, kamp alanına kadar aracınızla gidebileceğiniz bir yerde bulunuyor. Çadırların kurulduğu yer denize sıfır konumu ile kendini doğanın tam kalbinde hissetmek isteyenlere hitap ediyor. Alanda kamp kurmak ise ücretsiz.

Karagöl Orman Kampı, Menemen: Tektonik bir göl etrafında kurulmuş olan Karagöl Orman Kampı gelenlere şehirden uzak sakin bir tatil imkanı sunuyor. Kamp alanına istediğiniz her şeyi getirebilir ve kendi küçük yaşam alanınızı oluşturabilirsiniz.

Pırlanta Plajı, Çeşme: Hafta sonu kaçamakları için oldukça uygun bir mekan olan Çeşme’nin Pırlanta Plajı yakınındaki ağaçlık alanlara çadır kurulabilir. Çeşme otogardan toplu taşıma ile ulaşımı oldukça kolay. Plajda bakımlı ücretli duşlar bulunmakta. Temel ihtiyaçlar bölgedeki işletmelerden tedarik edebiliyor.