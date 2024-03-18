İzmir’de Nevruz bilançosu: 35 gözaltı

İzmir Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında “Terör Örgütü Propagandası” suçundan toplam 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:43
İzmir’de Nevruz bilançosu: 35 gözaltı
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İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Nevruz mitingi düzenlendi. İzmir Valiliği, miting sırasında ve sonrasında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 35 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada ayrıca; av tüfeği, fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.


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