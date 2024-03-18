İzmir’de Nevruz bilançosu: 35 gözaltı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:43

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:43

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Nevruz mitingi düzenlendi. İzmir Valiliği, miting sırasında ve sonrasında kanunsuz slogan attığı tespit edilen 35 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ayrıca; av tüfeği, fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.