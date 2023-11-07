İzmir’de öğrenciye “Günaydın Çorbası”

Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:42

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi derinleşen ekonomik krizden etkilenen gençlerin yanında olmaya devam ediyor. 6 noktada üniversite öğrencileri için sıcak yemek dağıtımı sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Öğrenci arkadaşlarımın sabah kahvaltılarını etmeden derse girmelerine gönlüm razı değil” diyerek başlattığı “Günaydın Çorbası” geleneği bu yıl da devam ediyor.

Çorba ikramı, ilk etapta Fahrettin Altay Aktarma Merkezi ve Ege Üniversitesi Metro İstasyonu'nda başladı. Öğrencilerin ağırlıklı olarak kullandığı noktalarda hizmet verecek Çorba Durakları, kentte öğrencilerin yoğun kullandığı bölgeler tespit edilerek artırılacak.

GÜNDÜZ ÇORBA, AKŞAM SICAK YEMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelileri sabahları da akşamları da yalnız bırakmıyor. Öğrencilerin ağır ekonomik şartlarda mağdur olmaması için çorba duraklarının yanı sıra, kentin 6 noktasında akşam 17:00-19:00 saatleri arasında sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ailelerinden uzakta üniversite öğrenimi gören gençler için İzmir adeta sıcak bir yuvaya dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu kapsamda 2019'dan itibaren üniversitelilere 345 bin kişilik sıcak çorba, 685 bin kişilik de sıcak yemek desteği ulaştırıldı