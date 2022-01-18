İzmir'de okul önünde 'Karanlığa teslim olmayacağız' eylemi

18 Ocak 2022 Salı, 13:06

İzmir'in Çiğli ilçesinde 30 Ekim Depremi'nde hasar aldığı gerekçesiyle geçen yıl yıkılan Akiş Ögütçü Ortaokulu'nun öğrencileri Milli Eğitim İl Müdürlüğü kararıyla Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasına taşındı.

Öğrenci sayısının artmasıyla öğlene kadar ortaokul, sonrasında ise lise öğrencileri eğitim almaya başladı. Ders saatleri gün aydınlanmadan başlayıp, akşam saatlerinde biten öğrenciler ile veliler, dün akşam okul önünde toplanıp eylem yaptı.

Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube üyelerinin destek verdiği veliler ve öğrenciler, "Karanlığa teslim olmayacağız" yazılı pankart açıp, sloganlar atarak İzmir Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

"DERS SAATLERİ 30 DAKİKAYA İNDİRİLMELİ"

Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, Foça ve Menemen'den gelen öğrencilerin evlerine gitmelerinin saat 23.00'ü bulduğunu söyledi. Kış döneminde birleştirilmiş okul sisteminin öğretmen, öğrenci ve velileri zor durumda bıraktığını belirten Beyazadam şöyle konuştu:

"Okul binasını öğlene kadar ortaokul sonra da lise kullanıyor. Güneş doğmadan ve batarken eğitim devem ediyor. Akşam 8.20'de eğitim bitiyor. Foça ve Menemen'den gelen öğrenciler var. Çocuklar soğuk havada 23.00'te eve gidebiliyor. Kız öğrenciler çok korkuyor. Öğretmen arkadaşlar evlerine geç saatte gidebiliyor. Görevliler akşam geç saatlere kadar temizlik yapıyor. Bunun çözümü için defalarca İzmir Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduk. Ders saatlerinin 30 dakikaya indirilmesini talep ettik. Ancak bir türlü çözüm getirilmedi. İzmir'de deprem sonrası başka bölgelerde de bu tarz sorunlar yaşanıyor"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da protesto görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

“Karanlığa teslim olmayacağız! Çocuklarının sabah karanlığında okula gelip akşam karanlığında okuldan çıkmasına tepki gösteren veliler İzmir Ahmet Adnan Saygun Lisesi önünde eylem yaptı.”