Ekrem İmamoğlu'ndan 'yaz saati' paylaşımı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, yaz saati uygulanmasına son verilmesi gerektiğini belirterek videolu bir paylaşım yaptı.
Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi. Tüm tepkilere rağmen hükümetin yürürlükten kaldırmadığı kalıcı yaz saati uygulaması, her gün yurttaşlara büyük bir zorluk yaşatmaya devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu paylaşımına, "Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı" notunu düştü.
Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2022
Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı; https://t.co/tg9H6rcSAR pic.twitter.com/OCgB0fj3UQ
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