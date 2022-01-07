Ekrem İmamoğlu'ndan 'yaz saati' paylaşımı

07 Ocak 2022 Cuma, 07:25

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi. Tüm tepkilere rağmen hükümetin yürürlükten kaldırmadığı kalıcı yaz saati uygulaması, her gün yurttaşlara büyük bir zorluk yaşatmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımına, "Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı" notunu düştü.