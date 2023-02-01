İzmir’de ölülerin yatacak yeri kalmadı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:31

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mezarlık yeri için arazi tahsis talebinin beş yıldır AKP hükümeti tarafından bekletildiğini açıklamıştı. Her yıl ortalama 24 bin kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de kent merkezindeki 30 mezarlık alanı doldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; mezarlıkların tamamının dolduğunu ifade ederken, nüfus artışı, göç ve pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek amacıyla 2 mezarlık alanını daha hizmete alınacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada "Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde yeni mezarlık yapılıyor. 145 bin metrekarelik mezarlık alanı 15 bin gömü kapasiteli olacak. Çalışmalar sürüyor. 2024 yılında hizmete alınması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Bornova'ya yeni bir mezarlık kazandırıyor. Kayadibi Mezarlığı 100 bin metrekarelik alanda oluşturuluyor. 13 bin kişinin defnedileceği şekilde planlanan mezarlık 2023 yılında hizmete alınacak" denildi.

MEZAR YERİ ÜCRETLERİNDE ZAM YOK

İzmir'de mezar yeri ücretlerinde bir değişiklik yapılmadığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Defin İşlemleri Şube Müdürlüğü, 2021 yılı ücretlerin 2023 yılı için de geçerli olduğunu belirtti. Buna göre, gömüye açık mezarlarda 0-7 yaş grubu için lahitli mezar ücreti 200 lira, 8 yaş ve üzeri mezar ücreti 400 lira, gömü anında çift katlı lahitli mezar ücreti 2 bin TL olarak devam edecek. Sıra gömü adası dışında farklı gömü yeri talebinde gömü anında alınacak bir kişilik mezar yer ücretinde 0-7 yaş grubu 3 bin 750 TL, 8 yaş ve üzeri 7 bin 500 TL, 8 yaş üzeri (Lahitli) 7 bin 900 TL olarak sabit kaldı. İleriye yönelik münferit lahitli mezar yeri ücreti 15 bin 300 TL ve toprak mezar yer ücreti 14 bin 900 TL olarak sabit tutuldu.

4 KİŞİLİK YAPILI AİLE MEZARI 31 BİN 600 TL

Aile mezarlarında ise 2 kişilik yapısız aile mezarı yer ücreti 15 bin TL, 3 kişilik yer ücreti 22 bin 500 TL ve 4 kişilik yer ücreti 30 bin TL olarak devam edileceği bildirildi. 2 kişilik yapılı aile mezarı yer ücretinin 15 bin 800 TL, 4 kişilik yer ücretinin ise geçen yıl olduğu gibi yine 31 bin 600 TL olduğu aktarıldı.

TÜM CENAZE NAKİLLERİ ÜCRETSİZ OLARAK YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Manisa, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir Bursa, Çanakkale, Isparta ve Burdur illerine cenaze aracı ile diğer illere ise hava yolu ile cenaze nakil işleri ücretsiz yapılıyor. Mezar yeri hazırlanması, gömü işleminin gerçekleştirilmesi, üste gömülerin gerçekleştirilmesi, şehitler ve birinci derece yakınları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların ölümüne sebebiyet verdiği kişiler, fakir ve kimsesiz cenazelere ücretsiz olarak hizmet veriliyor.