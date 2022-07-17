İzmir’de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 17:16
İzmir’de orman yangını
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Yangın, saat 16.30 sıralarında Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arazöz gönderildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.


İzmir Orman orman yangını
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