İzmir’de orman yangını
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı.
İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arazöz gönderildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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