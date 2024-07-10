İzmir'de orman yangını

Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:11

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:26

İzmir'in Menderes ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 13.35 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.