İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:11
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İzmir'in Menderes ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 13.35 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.


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