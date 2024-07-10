İzmir'de orman yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir'in Menderes ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 13.35 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Ne olacak bu 17 kişinin hali?
- Timur Cihantimur'un 'kefalet' talebine cevap