İzmir'de orman yangını
İzmir'in Urla ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Urla ilçesi Bademler Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.
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