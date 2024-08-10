İzmir'de orman yangını

İzmir'in Urla ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 17:09
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Urla ilçesi Bademler Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.


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