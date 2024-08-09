Denizli’de orman yangını!

Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekipler ve yurttaşlar, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:51
Denizli’de orman yangını!
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Yangın, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı.

Orman sahasında duman ve alevleri fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere bir yandan ekipler, diğer yandan ise çevre halkı tarafından müdahale ediliyor.

Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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