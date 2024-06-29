İzmir'de orman yangını: Evler tahliye edildi!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 14:28

Güncelleme: 29.06.2024 - 16:27

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

12 DAKİKA SONRA İLK MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Devam eden yangına ilk etapta 4 uçak 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi. Yangının büyümesi üzerine sevk edilen ekiplerin sayısı arttırıldı.

Yangına toplam 5 uçak ve 13 helikopterle havadan, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile de karadan müdahale ediliyor.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

MSB BEŞ HELİKOPTER YOLLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yangını söndürme çalışmalarına rezerv güç kapsamında 5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

ÜÇ İLDE DAHA YANGIN

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler yönlendirildi. Bursa'nın Keles ilçesinde de çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Keles'teki yangın söndürüldü.

Ayrıca Kahramanmaraş'ta da orman yangını çıktı.

Onikişubat ilçesinin Maksutlu Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk etti. Ekipler, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 100 personelle 30 araç sevk etti.