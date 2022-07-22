İzmir’de orman yangınlarına karşı teyakkuz

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:34

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İzmir Valiliği’nin kararı doğrultusunda 31 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklandı. Uygulamaya destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da ormanlık bölgelerde denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüyor.

Özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Orman yangınları açısından kritik noktalarda nöbet tutan zabıta ekipleri başlangıç halindeki yangınlara da müdahale ediyor. Ormanlık alanlara giriş yasağına uymayanların tespit edilmesi konusunda da sıkı bir çalışma yürütülüyor.