İzmir’de orman yangınlarına karşı teyakkuz
Kent genelinde peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle İzmir Valiliği’nin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta personeli de bu bölgelerde denetimlere başladı. Kritik noktaları sürekli kontrol altında tutan zabıta ekipleri, orman alanlarına girilmesine de engel oluyor.
Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İzmir Valiliği’nin kararı doğrultusunda 31 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklandı. Uygulamaya destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da ormanlık bölgelerde denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüyor.
Özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Orman yangınları açısından kritik noktalarda nöbet tutan zabıta ekipleri başlangıç halindeki yangınlara da müdahale ediyor. Ormanlık alanlara giriş yasağına uymayanların tespit edilmesi konusunda da sıkı bir çalışma yürütülüyor.
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