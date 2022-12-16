İzmir'de ormanlık alana mermer ocağı onayı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cherry Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin İzmir'in Kiraz ilçesinde mermer ocağı kurmak için yaptığı başvuruyu onayladı. ÇED süreci başlayan bölge orman alanı ve Bahçearası Mahallesi'ne uzaklığı ise 700 metre.
İzmirin Kiraz ilçesine bağlı Bahçearası Mahallesi'ndeki 24.78 hektarlık arazinin 13.71 hektarında mermer ocağı işletmek isteyen Cherry Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurması üzerine ÇED süreci başlatıldı.
Olumlu karar çıkması durumunda firma orman alanı içinde 700 metrelik bir tesis kuracak. 6 milyon 50 bin TL bedelli projenin planlandığı bölge, İzmir–Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda orman alanı olarak yer alıyor.
Ocağın kurulmak istendiği bölgenin yaklaşık 500 kişinin ikamet ettiği Bahçearası Mahallesi'ne olan uzaklığı ise sadece 700 metre.
Hazırlanan ÇED raporunda, ocakta üretim safhasında çıkacak ses ve toz miktarının ise bakanlık tarafından belirlenen sınırın altına kalacağı belirtildi.
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