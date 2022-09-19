İzmir'de otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde kent içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Belenbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada otobüs sürücüsü H.C, Buca'dan Belenbaşı Mahallesi'ne seyir halinde karşı yönden gelen Ersin Kartopu (36) idaresindeki 35 DB 0278 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.
Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
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