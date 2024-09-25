İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de otomobil alt geçide düştü: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı
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AA/DHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:23

İzmir'de Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Hastanedeki yakınlarını ziyarete giden 5 kadının bulunduğu öğrenilen araçla ilgili olarak çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 


Etiketler: #Konak #Eşrefpaşa #trafik kazaları
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