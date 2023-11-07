İzmir'de Özgür Özel izdihamı!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:25

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yapacak. CHP lideri Özel, İzmir Adnan Menderes Havalimanında binlerce partili tarafından karşılandı.

Saat 11.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimana inen Özel’i görmek için akın eden partililer adeta izdihama neden oldu. CHP lideri Özel, VIP çıkışından kendisini bekleyen araca kadar zorlukla gidebildi.

Davul, zurna eşliğinde meşalelerin yakıldığı karşılama programı sonrası Özel, kara yolu ile Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere tüm CHP ilçe belediye başkanları da karşılamada yer aldı.

Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da binlerce partili yeni genel başkanlarını bekliyor.

Manisa CHP İl Başkanlığına "Memleketine Hoş Geldin Sayın Genel Başkanım" pankartı asıldı.