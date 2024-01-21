İzmir'de parkta cinayet
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ali Bahadır Y. (33), parkta kendisine küfrettiğini iddia ettiği Medet Ferhan Şengün'ü (33) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Türbe Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Parkta bir kişinin kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sırtından bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölen kişinin Medet Ferhan Şengün olduğu tespit edildi. Şengün'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisinin Ali Bahadır Y. olduğunu belirledi.
KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ali Bahadır Y. polisteki ifadesinde, Şengün'ü tanımadığını parkta kendisine küfrettiği için olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Ali Bahadır Y.'nin işlemlerini sürdüğü bildirildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Şengün'e daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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