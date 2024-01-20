Denizli'de iş cinayeti: Elektrik direğinden düşen işçi öldü!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 16:55

Güncelleme: 20.01.2024 - 16:55

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çitfçi (50) kabloları bağlamak için çıktığı yaklaşık 10 metre yükseklikteki elektrik direğinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çiftçi'nin öldüğünü tespit etti.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.