İzmir'de protesto: Emekçilerin yoksullaşacak yeri kalmadı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:36

İzmir'in Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde sokağa çıkan yurttaşlar, Türk lirasının dolar ve Avro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesini protesto etti. Yurttaşlar tencere tava çalıp, "Hükümet İstifa" sloganları attı. protestoda, "Bir günde yüzde 10- 15 yoksullaştık. Artık biz emekçilerin yoksullaşacak yeri kalmadı" açıklaması yapıldı.

Türk lirasının dolar ve Avro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesi Ankara ve İstanbul’un ardından İzmir'de de protesto edildi. İzmir'in büyük ilçelerinden Buca, Bornova ve Karşıyaka'da akşam saatlerinde bir araya gelen yurttaşlar, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Buca Şirinyer'de buluşan çoğunluğu üniversite öğrencisi grup, "Hükümet İstifa" ve "Genel Grev Genel Direniş" sloganları attı. Gruba, çevredeki yurttaşlar da destek verdi. Açıklamada, "Memlekette ne varsa talan etmeyi adeta görev edindiler. Bu ülkenin milyonlarca evladı yatacak bir yurt odası, ev dahi bulamazken, kendileri TÜGVA'ya, TÜRGEV'e ve onlarca yandaş kuruma ülkeyi talan ettirdi. Memlekette milyonlarca işçi, emekçi geçinemezken saraydaki zat durduk yere kendi maaşına zam yapıyor. Biz yiyecek ekmek dahi bulamazken bunlar sefa sürüyor. Yaptıkları her şeyin hesabını soracağız" denildi.

Aynı saatlerde Bornova Küçükpark'ta da çoğunluğu üniversite öğrencisi 100 kişilik grup, protesto gösterisi yaptı. Tencere, tava çalıp "Hükümet İstifa" sloganları atan gruplar, çevik kuvvetle karşı karşıya geldi. Protestocu gruba çevik kuvvet müdahalede bulundu. O anlara ilişkin görüntüler çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

“BİZ EMEKÇİLERİN YOKSULLAŞACAK YERİ KALMADI”

Karşıyaka Çarşı'da ise bir grup "Hükümet İstifa" sloganları atarak yürüyüş yaptı. Yanlarında getirdikleri tencere ve tavaları çalıp yürüyen grup, şu açıklamayı yaptı:

"Bir günde yüzde 10- 15 yoksullaştık. Artık biz emekçilerin yoksullaşacak yeri kalmadı. Zaten geçinemiyorduk her gün daha da borç içine batıyoruz. İki büklüm yaşamaya ‘artık yeter’ diyoruz. Yönetemiyorlar. Ekonomi değil zamlar uçuyor. Dolar uçuyor. Artık yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Bu hükümete ‘artık yeter’ diyoruz. ‘Hükümet istifa’ diyoruz. Herkes sesini çıkarsın.”